Госдума планирует провести совещание с представителями клубов и Мир РПЛ, на котором обсудят эффективность Fan ID и продажу пива на стадионах

дума проведет совещание, на котором будет обсуждаться эффективность Fan ID.

Об этом рассказал председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту .

«Сейчас Минцифры готовят для нас отчет о том, сколько же человек уже получили паспорт болельщика. Мы ждем отчета, чтобы более детально рассмотреть количество посещений матчей, где используется Fan ID.

В сентябре мы готовы провести совещание, куда хотим пригласить представителей клубов, футбольной общественности и, наверное, лиги, для того, чтобы узнать, на каком этапе мы находимся. Сейчас на повестке дня два вопроса – внедрение паспорта болельщика и запуск закона о пиве на стадионах России.

С чем связана низкая посещаемость стадионов, где есть Fan ID? Нам нужно увидеть статистику прошлого сезона. Если это действительно связано с Fan ID, то нужно внимательно изучить вопрос и причину. Наша задача – популяризация спорта. Хотим, чтобы на стадионы ходило как можно больше людей, но при этом, чтобы была обеспечена безопасность. В этом и суть принятия данного закона», – сказал Свищев.