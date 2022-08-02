«Ференцварош» Черчесова сыграет с «Шерифом» или «Викторией» в раунде плей-офф ЛЧ, если пройдет «Карабах»

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Во вторник в Ньоне прошла жеребьевка раунда плей-офф Лиги чемпионов-2022/23.

«Ференцварош», главным тренером которого является Станислав Черчесов, в случае победы над «Карабахом» в третьем отборочном раунде выйдет на победителя противостояния «Шериф» – «Виктория».

Путь чемпионов

«Карабах» / «Ференцварош» – «Шериф» / «Виктория» Пльзень

«Буде-Глимт» / «Жальгирис» – «Лудогорец» / «Динамо» Загреб

«Маккаби» Хайфа / «Аполлон» Лимасол – «Црвена Звезда» / «Пюник»

«Копенгаген» – «Трабзонспор»

Путь представителей лиг

«Юнион» / «Рейнджерс» – «Монако» / ПСВ

«Динамо» Киев / «Штурм» – «Бенфика» / «Мидтьюлланд»

Первые матчи раунда плей-офф пройдут 16–17 августа, ответные – 23–24 августа. Победители присоединятся к 26 командам на групповом этапе Лиги чемпионов, проигравшие команды попадут в групповой этап Лиги Европы.

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