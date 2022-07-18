«Монако» Головина сыграет с ПСВ в 3-м раунде квалификации ЛЧ, «Ференцварош» Черчесова может попасть на «Карабах» или «Цюрих»

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Стали известны итоги жеребьевки третьего отборочного раунда Лиги чемпионов.

«Монако», за который выступает российский полузащитник Александр Головин, сыграет с ПСВ.

«Ференцварош», возглавляемый российским тренером Станиславом Черчесовым, в случае победы над «Слованом» сыграет в третьем раунде с победителем пары «Карабах» – «Цюрих».

Жеребьевка третьего отборочного раунда Лиги чемпионов

Путь чемпионов

«Маккаби» Хайфа / «Олимпиакос» – «Аполлон» Лимасол

«Карабах» / «Цюрих» – «Ференцварош» / «Слован»

«Лудогорец» / «Шэмрок Роверс» – «Динамо» Загреб / «Шкупи»

«Марибор» / «Шериф» – ХИК / «Виктория»

«Линфилд» / «Буде-Глимт» – «Жальгирис» / «Мальме»

«Црвена Звезда» – «Пюник» / «Дюделанж»

Путь представителей лиг

«Монако» – ПСВ

«Динамо» Киев / «Фенербахче» – «Штурм»

«Юнион» – «Рейнджерс»

«Бенфика» – «Митьюленд» / АЕК Ларнака

Победители выйдут в раунд плей-офф Лиги чемпионов. Проигравшие команды в Пути чемпионов попадут в раунд плей-офф Лиги Европы, неудачники Пути представителей лиг сыграют на групповом этапе Лиги Европы.

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