«Монако» Головина сыграет с ПСВ в 3-м раунде квалификации ЛЧ, «Ференцварош» Черчесова может попасть на «Карабах» или «Цюрих»

Стали известны итоги жеребьевки третьего отборочного раунда Лиги чемпионов.
«Монако», за который выступает российский полузащитник Александр Головин, сыграет с ПСВ.
«Ференцварош», возглавляемый российским тренером Станиславом Черчесовым, в случае победы над «Слованом» сыграет в третьем раунде с победителем пары «Карабах» – «Цюрих».
Жеребьевка третьего отборочного раунда Лиги чемпионов
Путь чемпионов
«Маккаби» Хайфа / «Олимпиакос» – «Аполлон» Лимасол
«Карабах» / «Цюрих» – «Ференцварош» / «Слован»
«Лудогорец» / «Шэмрок Роверс» – «Динамо» Загреб / «Шкупи»
«Марибор» / «Шериф» – ХИК / «Виктория»
«Линфилд» / «Буде-Глимт» – «Жальгирис» / «Мальме»
«Црвена Звезда» – «Пюник» / «Дюделанж»
Путь представителей лиг
«Монако» – ПСВ
«Динамо» Киев / «Фенербахче» – «Штурм»
«Юнион» – «Рейнджерс»
«Бенфика» – «Митьюленд» / АЕК Ларнака
Победители выйдут в раунд плей-офф Лиги чемпионов. Проигравшие команды в Пути чемпионов попадут в раунд плей-офф Лиги Европы, неудачники Пути представителей лиг сыграют на групповом этапе Лиги Европы.