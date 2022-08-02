Вернер хочет покинуть «Челси» и готов снизить зарплату ради «Лейпцига», но Тухель по-прежнему против его ухода

хочет уйти из , но выступает против его трансфера.

Sky Sport Deutschland сообщает, что форварда не устраивает его нынешнее положение в лондонском клубе, но тренер по-прежнему выступает против ухода немца.

Вернер хочет поехать на ЧМ-2022 в статусе основного форварда сборной Германии. Для этого, как считает футболист, ему необходимо ярко провести первую часть сезона. Вернер полагает, что ему будет сложно заявить о себе в «Челси».

В связи с этим Тимо хотел бы вернуться в , где уже играл с 2016 по 2020 год. Этот трансфер все ближе.

Журналист Флориан Плеттенберг сообщил, что переговоры между клубами по Вернеру уже идут полным ходом. Ради ухода из «Челси» нападающий готов снизить зарплату. Сейчас он получает более 15 млн евро в год до уплаты налогов – это одна из самых крупных зарплат в «Челси».

«Лейпциг» еще не решил, в какой форме хотел бы организовать трансфер. Рассматривается как вариант с арендой Вернера, так и его покупка.

Статистику 26-летнего форварда можно изучить здесь.