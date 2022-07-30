«Лейпциг» хочет арендовать Вернера у «Челси». «Ювентус» интересуется форвардом, но не может позволить себе трансфер

Нападающий Тимо Вернер может вернуться в «Лейпциг».
Немецкий клуб хочет арендовать игрока «Челси», сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг. На этом трансфере настаивает исполнительный директор «Лейпцига» Оливер Минцлафф. Сам футболист не против вернуться в команду, из которой перешел в «Челси» в 2020 году.
Форвард также интересен «Ювентусу», но его трансферная стоимость слишком высока для туринцев.
В прошлом сезоне Вернер провел 21 матч в АПЛ и забил 4 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.