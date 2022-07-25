Вернер хочет вернуться из «Челси» в «Лейпциг». Клубу Тедеско для этого надо продать нескольких игроков

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Нападающий Тимо Вернер больше не хочет выступать за «Челси».

Как передает 90min со ссылкой на Leipziger Volkszeitung, 26-летний игрок предпочел бы вернуться в «Лейпциг», за который играл с 2016 по 2020 год. Футболист сборной Германии недоволен своими перспективами в лондонской команде.

Сообщалось, что «Челси» заплатил за Вернера сумму, эквивалентную 47,5 млн фунтов. Сейчас команда, которую тренирует Доменико Тедеско, не может позволить себе выкупить Тимо – сперва придется расстаться с несколькими футболистами, в числе которых называются, например, Норди Мукиеле и Илайш Мориба.

В прошлом сезоне Вернер провел 21 матч в АПЛ и забил 4 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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