Вагнер Лав о главных клубах в своей карьере: «Коринтианс» – в Бразилии, вне ее – ЦСКА. Там я отыграл 7 лет, выиграл Кубок УЕФА»

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Вагнер Лав назвал «Коринтианс» и ЦСКА главными клубами в своей карьере. 

На днях 38-летний нападающий перешел в бразильский «Спорт Ресифи». Контракт с клубом из второго дивизиона Бразилии рассчитан до конца текущего сезона. 

«В Бразилии это, конечно, «Коринтианс». В этом клубе я брал титулы и забивал важные голы. У меня сложилась особая связь с командой.

ЦСКА – это тоже нечто особенное. Там я отыграл семь лет, выиграл Кубок УЕФА. Так что в Бразилии – «Коринтианс», вне ее – ЦСКА», – сказал Вагнер Лав. 

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