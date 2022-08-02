Вагнер Лав о главных клубах в своей карьере: «Коринтианс» – в Бразилии, вне ее – ЦСКА. Там я отыграл 7 лет, выиграл Кубок УЕФА»

назвал и ЦСКА главными клубами в своей карьере.

На днях 38-летний нападающий перешел в бразильский . Контракт с клубом из второго дивизиона Бразилии рассчитан до конца текущего сезона.

«В Бразилии это, конечно, «Коринтианс». В этом клубе я брал титулы и забивал важные голы. У меня сложилась особая связь с командой.

ЦСКА – это тоже нечто особенное. Там я отыграл семь лет, выиграл Кубок УЕФА. Так что в Бразилии – «Коринтианс», вне ее – », – сказал Вагнер Лав.