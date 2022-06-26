Агент Лава: «Вагнер мечтает завершить карьеру в ЦСКА. Мы были близки к возвращению, но не вышло»

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Агент форварда Вагнера Лава рассказал о желании игрока вернуться в ЦСКА.

– Правильно ли мы понимаем, что Вагнер Лав теперь свободный агент?

– Да, у Вагнера закончился полугодовой контракт с датским «Мидтьюлландом», но он не планирует завершать карьеру. Его мысли только о футболе. Мы ведем переговоры с несколькими клубами.

Рад слышать, что Вагнера по-прежнему любят в России. Когда в 2004 он перешел в ЦСКА, этот переход открыл дорогу для многих других бразильцев. Мы очень благодарны за ту любовь и трепет, с которыми к нам относились в России. Здорово, что Вагнер выиграл столько трофеев с ЦСКА.

– Вас мучают этим вопросом каждое трансферное окно, но, если поступит предложение от ЦСКА, вы рассмотрите?

– Вагнер мечтает завершить карьеру в ЦСКА. Мы были близки к возвращению в Москву, но не получилось.

– Если не секрет, клубы из каких стран интересуются Вагнером прямо сейчас?

– Это клубы из чемпионатов Бразилии, Турции и Азербайджана, – сказал Эвандро Феррейра.

Вагнер Лав в милицейской фуражке, Чиди Одиа отметил гол по-собачьи. Так ЦСКА праздновал разгром «Осера» в 2005-м

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