Маурисио Почеттино: «Ливерпуль» и «Ман Сити» дают тренеру шанс. В «ПСЖ» нужно сразу побеждать, выигрывать ЛЧ. Проекты бывают разные»

Маурисио Почеттино сравнил проект «ПСЖ» с английскими топ--клубами.

«Есть такие команды, как и «Манчестер Сити», которые верят в долгосрочный проект и дают тренеру шанс. Я всегда пытаюсь сравнивать.

Мы с «ПСЖ» выиграли Лигу 1 с отрывом в 15 очков. Мы вылетаем из чемпионов от «Реала» и, естественно, понимаем, что будут проблемы.

«Сити» вылетает от «Мадрида», пропускает три гола за пять минут, но на следующей неделе покупает Холанда, дает тренеру возможность заново изобретать себя, искать решения и выигрывать , как «ПСЖ» выиграл французскую лигу.

Проекты бывают разные. Есть , который доверяет тренеру семь лет, и есть , где нужно сразу побеждать и выигрывать Лигу чемпионов, а не чемпионат страны.

Это другое, и я принимаю это. Это не критика. Когда мы пришли в «ПСЖ», мы знали, что должны попытаться выиграть Лигу чемпионов, если хотим продолжить этот проект», – сказал экс-тренер парижан.