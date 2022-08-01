Почеттино о вылете «ПСЖ» из ЛЧ от «Реала»: «Был фол Бензема на Доннарумме. Если бы ВАР посмотрел, мы бы сейчас говорили о вылете «Мадрида»

считает, что «Реал» мог вылететь из ЛЧ от «ПСЖ» при определенных обстоятельствах.

В прошлом розыгрыше чемпионов парижане выиграли первый матч 1/8 финала против «Реала» (1:0) и долгое время вели в ответном. Однако Карим Бензема сделал хет-трик в последние полчаса игры и вывел «Мадрид» в 1/4 финала (3:1).

– Было много разговоров о последних тридцати минутах матча с «Реалом» на «Бернабеу», а сейчас в обсуждают возможность привлечения психолога. недавно сказал, что эти тридцать минут были не футболом, а чем-то на другом уровне, ближе к психологическому, к страху сцены.

– Ну, тогда психолог нужен «Челси», «Ман Сити», «Ливерпулю» и так далее. А если смотреть на последние розыгрыши Лиги чемпионов, то психолог нужен всем командам, игравшим с «Реалом».

Я считаю, что в футболе случаются обстоятельства, которые просто случаются, их нельзя контролировать. Я считаю, что был фол Бензема на Доннарумме (в моменте с первым голом «Реала» – прим. Sports.ru), и если бы ВАР посмотрел эпизод, то сейчас мы бы говорили о чем-то другом – о вылете .

Но это был триггер, который дал «Реалу» уверенность, энергию. Логично что мы где-то ошиблись, но это футбол, и не надо выходить за рамки футбольного анализа, – заявил бывший тренер парижан.

Бензема – кошмар вратарей. Из-за него дико ошибались Кариус, Ульрайх, Доннарумма и теперь Менди