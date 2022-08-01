Маурисио Почеттино: «Отсутствие победы «ПСЖ» в ЛЧ всегда воспринимается как провал. Тогда это 50-летний провал. Мы выиграли лигу, Кубок и Суперкубок за 1,5 года»

впервые прокомментировал свою работу в «ПСЖ» после увольнения.

– Как вы оцените свой период в «ПСЖ»?

– Как очень положительный, думаю. Нужно всегда использовать полученный опыт, извлекать уроки из него. Мы существа рациональные, нужно мыслить именно так.

Если говорить о спортивном аспекте, мы выиграли Кубок Франции, Суперкубок страны и чемпионат за полтора года.

Но, очевидно, план «ПСЖ» – выиграть Лигу чемпионов, и отсутствие победы в ней всегда будет восприниматься как провал. В таком случае это 50-летний провал («ПСЖ» основан в 1970 году – прим. Sports.ru), а не только последнего сезона, потому что у «ПСЖ», особенно в последние десять-одиннадцать лет, с приходом новых владельцев, есть цель выиграть Лигу чемпионов.

Я думаю, что они добьются этой цели, потому что все ресурсы при них, но иногда в футболе все происходит не так, как задумано. Есть факторы, которые невозможно контролировать. Но пробуя год за годом, наверняка сможет осуществить мечту и выиграть чемпионов, – сказал бывший тренер парижан.