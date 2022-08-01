Маурисио Почеттино: «Отсутствие победы «ПСЖ» в ЛЧ всегда воспринимается как провал. Тогда это 50-летний провал. Мы выиграли лигу, Кубок и Суперкубок за 1,5 года»

Маурисио Почеттино впервые прокомментировал свою работу в «ПСЖ» после увольнения.
– Как вы оцените свой период в «ПСЖ»?
– Как очень положительный, думаю. Нужно всегда использовать полученный опыт, извлекать уроки из него. Мы существа рациональные, нужно мыслить именно так.
Если говорить о спортивном аспекте, мы выиграли Кубок Франции, Суперкубок страны и чемпионат за полтора года.
Но, очевидно, план «ПСЖ» – выиграть Лигу чемпионов, и отсутствие победы в ней всегда будет восприниматься как провал. В таком случае это 50-летний провал («ПСЖ» основан в 1970 году – прим. Sports.ru), а не только последнего сезона, потому что у «ПСЖ», особенно в последние десять-одиннадцать лет, с приходом новых владельцев, есть цель выиграть Лигу чемпионов.
Я думаю, что они добьются этой цели, потому что все ресурсы при них, но иногда в футболе все происходит не так, как задумано. Есть факторы, которые невозможно контролировать. Но пробуя год за годом, «ПСЖ» наверняка сможет осуществить мечту и выиграть Лигу чемпионов, – сказал бывший тренер парижан.