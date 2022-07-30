«Суонси» и «Бристоль» больше не будут преклонять колено в знак борьбы с расизмом: «Игроки думают, что жест потерял значение»

Игроки двух английских клубов решили прекратить вставать на колено перед матчами.

К такому решению пришли и «Бристоль Сити», выступающие в Чемпионшипе.

«Мы на 100% поддерживаем игроков. Группу наших футболистов очень разочаровало то, как решалась ситуация с (арендованный у «Ливерпуля» игрок подвергся расистским оскорблениям от фаната «Лутона» в прошлом сезоне – прим. Sports.ru).

Они чувствуют, что встают на колени и встают, делают заявление, а это оказывает очень малое влияние. Игроки думают, что этот жест потерял значение. Это их решение, и мы полностью поддерживаем их в этом. Они считают, что это стало чем-то вроде символического жеста», – сказал тренер «Суонси» Расселл Мартин.

В сообщили, что тоже больше не будут преклонять колено, но будут аплодировать футболистам соперников, которые решат продолжить акцию по борьбе с расизмом.