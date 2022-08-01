Неймар забил за «ПСЖ» со штрафного после 47 неудачных попыток – впервые с сезона-2019/20

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Неймар впервые за долгое время забил за «ПСЖ» со штрафного.

Во вчерашнем матче за Суперкубок Франции против «Нанта» (4:0) бразилец забил прямым ударом со штрафного на 5-й добавленной к 1-му тайму минуте, попав в верхний угол ворот соперника.

Это первый гол Неймара прямым ударом со штрафного в составе «ПСЖ» после 47 неудачных попыток.

В первом сезоне в «ПСЖ» форвард забил четыре мяча прямыми ударами со штрафных и не реализовал 19 попыток. В сезоне-2018/19 у него было два гола со штрафных, а в сезоне-2019/20 – один. С тех пор Неймару не удавалось забить со штрафного.

Статистику 30-летнего нападающего можно изучить здесь.

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