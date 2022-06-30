Доннарумме, Месси, Мбаппе, Хакими, Верратти и Маркиньосу гарантировано место в старте «ПСЖ» при Гальтье

Теги ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция Кристоф Гальтье Кейлор Навас Маркиньос Марко Верратти Килиан Мбаппе Джанлуиджи Доннарумма Ашраф Хакими Футбол

Джанлуиджи Доннарумма будет основным вратарем «ПСЖ» в следующем сезоне.

Как передает журналист Адриен Гренье со ссылкой на Le Parisien, после назначения Кристофа Гальтье главным тренером команды в стартовом составе по возможности всегда будут выходить Доннарумма, защитники Ашраф Хакими и Маркиньос, хавбек Марко Верратти, форварды Лионель Месси и Килиан Мбаппе.

В прошлом сезоне итальянский голкипер принял участие в 17 матчах Лиги 1, в то время как Кейлор Навас сыграл 21 раз. Со статистикой 23-летнего футболиста сборной Италии можно ознакомиться здесь.

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