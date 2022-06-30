Доннарумме, Месси, Мбаппе, Хакими, Верратти и Маркиньосу гарантировано место в старте «ПСЖ» при Гальтье

будет основным вратарем «ПСЖ» в следующем сезоне.

Как передает журналист Адриен Гренье со ссылкой на Le Parisien, после назначения Кристофа Гальтье главным тренером команды в стартовом составе по возможности всегда будут выходить Доннарумма, защитники Ашраф Хакими и Маркиньос, хавбек , форварды и .

В прошлом сезоне итальянский голкипер принял участие в 17 матчах Лиги 1, в то время как сыграл 21 раз. Со статистикой 23-летнего футболиста сборной Италии можно ознакомиться здесь.

Гальтье возглавит «ПСЖ». Как он тренирует? И чего теперь ждать от «Парижа»?