Доннарумме, Месси, Мбаппе, Хакими, Верратти и Маркиньосу гарантировано место в старте «ПСЖ» при Гальтье

Джанлуиджи Доннарумма будет основным вратарем «ПСЖ» в следующем сезоне.
Как передает журналист Адриен Гренье со ссылкой на Le Parisien, после назначения Кристофа Гальтье главным тренером команды в стартовом составе по возможности всегда будут выходить Доннарумма, защитники Ашраф Хакими и Маркиньос, хавбек Марко Верратти, форварды Лионель Месси и Килиан Мбаппе.
В прошлом сезоне итальянский голкипер принял участие в 17 матчах Лиги 1, в то время как Кейлор Навас сыграл 21 раз. Со статистикой 23-летнего футболиста сборной Италии можно ознакомиться здесь.
Гальтье возглавит «ПСЖ». Как он тренирует? И чего теперь ждать от «Парижа»?