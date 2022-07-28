«Бека-Бека сказал: «В Россию я приехал юнцом, а уезжаю мужчиной». Циннбауэр о хавбеке

Тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр рассказал о прощании с Алексисом Бека-Бека.

Молодой полузащитник переходит из московского клуба в «Ниццу».

«Прощание с ним было очень запоминающимся, потому что вся команда собралась, он обратился ко всем с речью. Нам понравилось, что он обратился ко всем людям, которые приложили руку к тому, чтобы его переход в Россию состоялся.

Мне запомнилось, как он обратился тепло к тренерскому штабу, по-мужски попрощался. Мне запомнилась его фраза: «В Россию я приехал юнцом, а уезжаю мужчиной.

Мы видим, что у «Локомотива» есть потенциал приобретения игроков и их развития, продажи за более высокую цену. Исходя из схемы, могу сказать, что нам его будет не хватать.

Я как тренер надеюсь, что мы найдем достойную альтернативу, что мы закроем эту позицию. Наша команда насыщена игроками на эту позицию, у нас есть кем ее закрыть», – сказал главный тренер «Локо».

«Локо» продает Бека-Бека в 2 раза дороже, чем купил. Как сейчас такое возможно?