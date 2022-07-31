Карпин про 1:0 с «Химками»: «Не все понравилось, на тоненького совсем»

Главный тренер «Ростова» подвел итоги матча с «Химками».

Встреча 3-го тура Мир завершилась со счетом 1:0 в пользу .

«Понятно, что не все понравилось, результат на тоненького совсем. Особенно в первом тайме было слишком много необоснованных потерь без прессинга. Не знаю, с чем это связано.

Отработали плохо, на 10 метров не давали, как нужно. Точно связано с жарой, потому что все были вяленькие, причем обе команды.

Замена Миронова на Щетинина произошла, так как Алексей неудачно вошел в игру, такое бывает, ничего страшного. Вторая игра на таком уровне, возможно, волнение.

Глебов не первую игру показывает такой уровень. Ничего сверхъестественного или удивительного нет», – сказал Карпин в эфире «Матч ТВ».