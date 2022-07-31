Вейналдум готов снизить зарплату ради «Ромы». Договориться с «ПСЖ» могут сегодня

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Sky Sport Italia пишет, что сегодня вопрос о переходе 31-летнего полузащитника в «Рому» может быть решен окончательно. Сторонам осталось согласовать незначительные детали – «Рома» ждет от «ПСЖ» окончательного согласия на переход хавбека.

Вейналдум ради перехода в «Рому» готов пойти на снижение зарплаты. «ПСЖ» же пытается улучшить условия соглашения и хочет, чтобы «Рома» взяла на себя еще один миллион евро зарплаты Джорджиньо и бонусы. Клубы ищут решение, и сегодня оно может быть найдено.

Из-за разногласий по этим вопросам «Рома» еще не занялась организацией медосмотра для Вейналдума.

Футболист хочет, чтобы переход был оформлен как можно скорее, так как новый сезон начнется уже скоро. Вейналдум пообещал «Роме», что перейдет, однако в случае, если переговоры между клубами не будут завершены в ближайшие 48 часов, игрок начнет рассматривать иные варианты продолжения карьеры.

Вейналдум хочет провести следующий сезон в команде, где вновь почувствует себя лидером. готова дать ему такую возможность.

Сообщалось, что «Рома» бесплатно арендует Вейналдума. Выкуп станет обязательным, если хавбек сыграет 50% матчей, а клуб выйдет в Лигу чемпионов.

Напомним, хавбек бесплатно перешел в «ПСЖ» из «Ливерпуля» прошлым летом, заключив с клубом контракт сроком до 2024 года.

В минувшем сезоне центральный полузащитник отыграл 38 матчей в составе «ПСЖ», забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи. Его статистика доступна здесь.