Эрик тен Хаг еще не знает, когда будет готов сыграть в .

– Насколько Роналду далек от того, чтобы сыграть в АПЛ?

– На данный момент я не могу ответить на этот вопрос. Сейчас он явно не на уровне остальных игроков «Манчестер Юнайтед», потому что пропустил много недель [подготовки]. Ему нужны матчи и много тренировок, – сказал тренер .

Вчера стало известно, что Роналду сыграет за «МЮ» в товарищеском матче против «Райо Вальекано». Эта игра состоится сегодня.

Роналду строчит комменты в инстаграме: смеется с фанатов «Атлетико» и обещает сыграть за «МЮ» в воскресенье