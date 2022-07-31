Тен Хаг не знает, когда Роналду сыграет в АПЛ: «Сейчас он явно не на уровне остальных игроков «МЮ»

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг еще не знает, когда Криштиану Роналду будет готов сыграть в АПЛ.

– Насколько Роналду далек от того, чтобы сыграть в АПЛ?

– На данный момент я не могу ответить на этот вопрос. Сейчас он явно не на уровне остальных игроков «Манчестер Юнайтед», потому что пропустил много недель [подготовки]. Ему нужны матчи и много тренировок, – сказал тренер «Манчестер Юнайтед».

Вчера стало известно, что Роналду сыграет за «МЮ» в товарищеском матче против «Райо Вальекано». Эта игра состоится сегодня.

Роналду строчит комменты в инстаграме: смеется с фанатов «Атлетико» и обещает сыграть за «МЮ» в воскресенье

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