«Ноттингем» за 15 млн евро купил опорника «Штутгарта» Мангаля. Это 12-й новичок за лето, клуб потратил почти 87 млн евро

«Ноттингем Форест» купил хавбека «Штутгарта» .

Новичок АПЛ не уточнил, каков срок контракта с 24-летним полузащитником. Сообщалось, что за него заплатят 12,7 млн фунтов (15 млн евро).

Фото: nottinghamforest.co.uk

Бельгиец стал 12-м новичком этим летом. С учетом этого трансфера за нынешнее трансферное окно английский клуб потратил 73,5 млн фунтов (почти 87 млн евро).

В минувшем сезоне 24-летний опорник отыграл за 29 матчей во всех турнирах и забил 1 гол. В марте он дебютировал за сборную Бельгии в матче с Ирландией.

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