«Ноттингем» за 15 млн евро купил опорника «Штутгарта» Мангаля. Это 12-й новичок за лето, клуб потратил почти 87 млн евро

«Ноттингем Форест» купил хавбека «Штутгарта» Ореля Мангаля.
Новичок АПЛ не уточнил, каков срок контракта с 24-летним полузащитником. Сообщалось, что за него заплатят 12,7 млн фунтов (15 млн евро).
Фото: nottinghamforest.co.uk
Бельгиец стал 12-м новичком «Ноттингема» этим летом. С учетом этого трансфера за нынешнее трансферное окно английский клуб потратил 73,5 млн фунтов (почти 87 млн евро).
В минувшем сезоне 24-летний опорник отыграл за «Штутгарт» 29 матчей во всех турнирах и забил 1 гол. В марте он дебютировал за сборную Бельгии в матче с Ирландией.
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