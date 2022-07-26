«Ноттингем» за 15 млн евро покупает опорника «Штутгарта» Мангаля. Он станет 12-м новичком за лето, клуб потратил почти 87 млн евро

«Ноттингем Форест» купит хавбека «Штутгарта», который станет 12-м новичком клуба этим летом.
Sky Sports сообщает, что новичок АПЛ согласовал трансфер полузащитника «Штутгарта» Ореля Мангаля. Сегодня футболист пройдет медосмотр, за него заплатят 12,7 млн фунтов (15 млн евро).
Бельгиец станет 12-м новичком «Ноттингема» этим летом. С учетом этого трансфера за нынешнее трансферное окно английский клуб потратил 73,5 млн фунтов (почти 87 млн евро).
В минувшем сезоне 24-летний опорник отыграл за «Штутгарт» 29 матчей во всех турнирах и забил 1 гол. В марте он дебютировал за сборную Бельгии в матче с Ирландией.
Кроме того, «Ноттингем» работает над трансфером левого защитника «Бетиса» Алекса Морено. Он в минувшем сезоне принял участие в 45 матчах за клуб во всех турнирах.
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