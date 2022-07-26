«Ноттингем» за 15 млн евро покупает опорника «Штутгарта» Мангаля. Он станет 12-м новичком за лето, клуб потратил почти 87 млн евро

«Ноттингем Форест» купит хавбека «Штутгарта», который станет 12-м новичком клуба этим летом.

Sky Sports сообщает, что новичок согласовал трансфер полузащитника «Штутгарта» . Сегодня футболист пройдет медосмотр, за него заплатят 12,7 млн фунтов (15 млн евро).

Бельгиец станет 12-м новичком этим летом. С учетом этого трансфера за нынешнее трансферное окно английский клуб потратил 73,5 млн фунтов (почти 87 млн евро).

В минувшем сезоне 24-летний опорник отыграл за 29 матчей во всех турнирах и забил 1 гол. В марте он дебютировал за сборную Бельгии в матче с Ирландией.

Кроме того, «Ноттингем» работает над трансфером левого защитника Алекса Морено. Он в минувшем сезоне принял участие в 45 матчах за клуб во всех турнирах.

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