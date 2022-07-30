Тренер «Факела» полчаса раздавал автографы после игры с «Динамо»: «Мы можем стать народной командой. Мы – простые люди»

считает, что «Факел» может стать народной командой.

После матча третьего тура с «Динамо» (3:3) главный тренер воронежской команды полчаса делал селфи с болельщиками и раздавал автографы.

«Наши болельщики – особенные, с душой. Такой веры в команду я не ощущал нигде.

Здесь нет зла, здесь только искренний футбол. Думаю, мы можем стать народной командой, потому что мы – простые люди.

После матчей ФНЛ я так же останавливался для фото с болельщиками. Это моя благодарность – кроме игры, я могу передать ее так», – передает слова Василенко корреспондент Sports.ru Александр Дорский.

«Можем стать народной командой, мы – простые люди». Репортаж из Воронежа, безумно влюбленного в «Факел»