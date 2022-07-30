Гимнастка Мельникова: «Большое спасибо «Факелу», что оживили спортивную аудиторию в Воронеже. Не следила за футболом, но ажиотаж не оставил равнодушной»

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Олимпийская чемпионка Токио-2020 по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова поблагодарила футболистов «Факела».

Сегодня воронежский клуб сыграл вничью с «Динамо» (3:3) в третьем туре Мир РПЛ. Мельникова – уроженка Воронежа.

«В первую очередь мне хочется сказать большое спасибо «Факелу» за то, что оживили спортивную аудиторию в Воронеже. Огромное спасибо вам, ребята!

До момента выхода «Факела» в Российскую Премьер-лигу я не следила за футболом, но этот спортивный ажиотаж в нашем городе не оставил меня равнодушной», – рассказала Мельникова.

Безумие «Факела»: 3 гола за 3 минуты и героические 3:3 с «Динамо». Топ!

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