Гимнастка Мельникова: «Большое спасибо «Факелу», что оживили спортивную аудиторию в Воронеже. Не следила за футболом, но ажиотаж не оставил равнодушной»

Олимпийская чемпионка Токио-2020 по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова поблагодарила футболистов «Факела».

Сегодня воронежский клуб сыграл вничью с «Динамо» (3:3) в третьем туре Мир РПЛ. Мельникова – уроженка Воронежа.

«В первую очередь мне хочется сказать большое спасибо «Факелу» за то, что оживили спортивную аудиторию в Воронеже. Огромное спасибо вам, ребята!

До момента выхода «Факела» в Российскую Премьер-лигу я не следила за футболом, но этот спортивный ажиотаж в нашем городе не оставил меня равнодушной», – рассказала Мельникова.

Безумие «Факела»: 3 гола за 3 минуты и героические 3:3 с «Динамо». Топ!