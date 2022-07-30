Тренер «Факела» про 3:3 с «Динамо»: «Праздник футбола. Нам хотелось выиграть. У нас есть характер»

Главный тренер «Факела» оценил ничью с «Динамо» (3:3) в 3-м туре Мир РПЛ.

«Все мысли были только об игре, чтобы команда сыграла правильно и вытащила матч. Думаю, болельщикам он понравился. Это было атмосферно и празднично. Это был праздник футбола. Мы должны наслаждаться этим, но нам хотелось выиграть. У нас есть характер, мы вытащили эту игру, и у нас был еще ряд моментов.

Мы сейчас понимаем, что набиваем шишки. Я надеюсь, что их мы уже набили. Мы создаем моменты, управляем игрой, но не можем не забивать сами себе.

Мы все хотим выигрывать, у нас характерная команда и игроки, которые любят играть в футбол и достойны быть в РПЛ. У нас все будет нормально – главное не ошибаться в простых ситуациях», – сказал Олег Василенко в эфире «Матч Премьер».

Безумие «Факела»: 3 гола за 3 минуты и героические 3:3 с «Динамо». Топ!