Семак о 5:0 с «Локо»: «Зенит» играл против хорошей команды. У нее были моменты, но у нас – больше»

Главный тренер «Зенита» высказался о победе над «Локомотивом» (5:0) в Мир .

«Игра на встречных курсах. В первом тайме у «Локо» был хороший момент, во втором тоже. Но у нас их было больше. Второй мяч более раскрыл игру, нам стало легче играть. Стало больше возможностей убегать в быстрые атаки.

Всех с победой. Будем думать о следующем матче.

Мы всегда стараемся играть высоко, высоко прессинговать. Думаю, что защитники справились с этим компонентом игры. Но в целом ребята хорошо двигались сегодня. Старались играть активно и агрессивно.

В первом тайме играли неплохо. Немного не хватало общекомандной скорости. Но моменты хорошие были. Мы играли против хорошей команды», – сказал Семак.

«Зенит» разгромил «Локомотив» дома – 5:0. У Сергеева дубль, у Бакаева гол+пас