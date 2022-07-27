Сергей Семак: «Зенит» – один из фаворитов РПЛ, совершенная правда. Но чтобы заслужить что-то, нужно хорошо поработать»

Тренер поделился мнением о «Локомотиве» и оценил ситуацию в Мир РПЛ.

– Какое впечатление от игры «Локомотива» по первым двум турам?

– Мне понравилось, как играет «Локомотив» – и во второй части предыдущего чемпионата, и сейчас. Команда активно играет, много единоборств, быстрая. Очень хорошо укомплектована, прежде всего группа атаки. Индивидуально сильные, быстрые игроки. Поэтому нас ждет очень непростой матч против команды, которая на протяжении последних лет является одним из главных соперников нашего клуба. Ждем очень тяжелой, интересной игры.

– Два тура прошло, а в медиапространстве продолжают говорить о том, что «Зенит» – фаворит, вешать медали заранее. Привносит ли это дополнительные сложности в вашу работу по части общения с игроками?

– Такая ситуация не первый год, поэтому нам нужно работать. «Зенит» является одним из фаворитов, это совершенная правда. Что касается того, чтобы вешать медали заранее, – здесь у меня нет комментариев, потому что это абсолютно не соответствует действительности. Для того, чтобы заслужить что-то, нужно хорошо поработать. Это слова, и не более того, – сказал Семак.

«Зенит» сыграет с в рамках 3-го тура Мир в субботу, 30 июля. Матч начнется в 17:30 по московскому времени.