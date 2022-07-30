Вильзон Изидор: «ПСЖ» проигрывал чемпионат, почему бы «Зениту» не проиграть?»

считает, что может не стать чемпионом России.

– В гонке за титул «Зенит» имеет чуть больше шансов, но в ней также участвуют ЦСКА, «Динамо» и . Как вы оцениваете эту гонку?

– Да, «Зенит» немного выше, но после того, как «ПСЖ» проиграл чемпионат, почему бы «Зениту» не проиграть его? Мы последняя команда, выигравшая чемпионат до них (в 2018 году – прим. Sports.ru), поэтому мы хотим побороться.

И даже лично я просто хочу победить [«Зенит»] ради гордости и выиграть титул, чтобы порадовать болельщиков. После этого мы не можем позволить себе проиграть там 0:3 (смеется), потому что они очень сильны. Дома играют очень мощно. Их бразильцы тоже сильны, – сказал Изидор.