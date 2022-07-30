Вильзон Изидор: «Локо» – трамплин, это может быть мой последний сезон здесь. Хочу вернуться во Францию и показать, на что способен»

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Вильзон Изидор может покинуть «Локомотив» через год. 

– Я думаю, что это может быть мой последний сезон [в «Локо»]. Это трамплин, это проект, который клуб предложил мне. Это проект Рангника.

У них была возможность продать Алексиса [Бека-Бека], и они не колебались. Они начали обсуждение во вторник, а в среду сделка была закрыта, это было сделано очень быстро. Даже он был удивлен скоростью переговоров.

– Есть ли какой-то конкретный чемпионат, который привлекает тебя?

– Бундеслига, Серия А и Премьер-Лига мне нравятся, но Лига 1 – особенно. Я хочу выступать в своей стране. Это правда, что я бы очень хотел вернуться во Францию и показать, на что я способен, – сказал нападающий «Локомотива». 

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