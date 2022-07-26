Андрей Тихонов: «Глушаков усилил бы «Спартак». Он обладает огромным опытом»

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Андрей Тихонов отреагировал на слова Дениса Глушакова о возможном возвращении в «Спартак».

«Думаю, что Денис усилил бы «Спартак». Потому что он обладает огромным опытом, находится в хорошей футбольной форме, плюс понимание футбола.

Самое главное – огромное желание играть за «Спартак» и принести ему пользу. Если он уверен в себе, то почему нет? Если он чувствует, что может помочь «Спартаку», дать что-то больше, чем другие футболисты в данный момент, то это нормально.

Главное, чтобы ожидания соответствовали возможностям. Денис – один из лидеров команды «Химки». Огромное значение имеет для полузащиты и для «Химок». Повторюсь: главное, чтобы ожидания не обманули его возможности на данный момент. Если хочет, то могу пожелать только удачи», – сказал бывший игрок «Спартака».

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