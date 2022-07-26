Роман Терюшков: «Если Глушакову предложат вернуться капитаном в «Спартак», «Химки» его отпустят»

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Член наблюдательного совета «Химок» не исключил, что Денис Глушаков вернется в «Спартак».

Ранее сам Глушаков заявил о том, что может вернуться в московский клуб как игрок.

«Я думаю, что Денис счастлив в футбольном клубе «Химки». Много раз говорил, что «Спартак» может стать чемпионом, когда Денис Глушаков будет капитаном, а Сергей Юран — главным тренером.

Это был оборот речи со стороны Дениса, но никогда не говори никогда. Если ему предложат вернуться капитаном в «Спартак», то мы будем счастливы и отпустим Дениса», – заявил Терюшков.

Глушаков выступал за «Спартак» в 2013-2019 годах и становился чемпионом России в составе красно-белых.

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