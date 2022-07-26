Рианчо о Глушакове: «Этот тип людей просто токсичен. Он хочет быть в прессе, так как больше не заметен на поле»

ответил на критику .

Полузащитник «Химок» написал про испанского специалиста: «Уже четыре года как курица без головы что-то говорит. Лучше набрать моему физруку в школу – он понимает футбол».

«Меня не волнует этот персонаж.

Как говорится в Библии – за человека говорят дела. Думаю, что этот тип людей просто токсичен. Он хочет снова быть в прессе, так как больше не заметен на поле.

Мне нечего сказать Денису! Своими грехами человек наказывает себя», – сказал бывший тренер .

Глушаков выступал за «Спартак» в 2013-2019 годах и становился чемпионом России в составе красно-белых.