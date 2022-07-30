Юрий Семин: «Дзюбе надо начинать играть как можно скорее, чтобы не потерять качества. Можно и не дождаться самой сильной команды»

посоветовал поскорее определиться с новым клубом.

Нападающий находится в статусе свободного агента после ухода из по окончании прошлого сезона.

– Можете дать какой-то совет Дзюбе, который пока так и не нашел команду?

– Здесь рецепт, считаю, один. Ему надо начинать играть как можно скорее. Не нужно сидеть и ждать. Пора принимать решение, чтобы не потерять свои качества. Можно ведь и не дождаться самой сильной команды.

– А пригодился бы Дзюба «Локомотиву»?

– В клубе есть свои руководители, они сами примут решения. Мои советы здесь не уместны, – сказал бывший главный тренер «Локомотива».