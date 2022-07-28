Колосков про кричалки о Путине: «УЕФА рассмотрит это, если делегат матча записал в протокол, что были такие крики»

Вячеслав Колосков рассказал, какое наказание может ждать «Фенербахче» за поведение фанатов.
Накануне в матче Лиги чемпионов против киевского «Динамо» болельщики турецкой команды скандировали «Ла-ла-ла, Владимир Путин!» после гола украинского клуба.
«Если делегат матча записал в протокол, что были такие крики, которые провоцировали напряженность и имели политический характер, то дисциплинарный комитет УЕФА может рассмотреть это.
Если такой записи нет, то вряд ли», – сказал почетный президент РФС.
Разгоняется ЛЧ: «Динамо» Киев победило под крики «Ла-ла-ла, Владимир Путин», Черчесова выручил Адама Траоре, «Буде» Хайкина выиграл 8:0