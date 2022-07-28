Колосков про кричалки о Путине: «УЕФА рассмотрит это, если делегат матча записал в протокол, что были такие крики»

рассказал, какое наказание может ждать за поведение фанатов.

Накануне в матче Лиги чемпионов против киевского «Динамо» болельщики турецкой команды скандировали «Ла-ла-ла, Владимир Путин!» после гола украинского клуба.

«Если делегат матча записал в протокол, что были такие крики, которые провоцировали напряженность и имели политический характер, то дисциплинарный комитет может рассмотреть это.

Если такой записи нет, то вряд ли», – сказал почетный президент .

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