Луческу из-за скандирований фанатов «Фенербахче» о Путине не пришел на пресс-конференцию после игры в ЛЧ

из-за скандирований фанатов о Владимире Путине не пришел на пресс-конференцию.

Главный тренер киевского «Динамо» не участвовал в пресс-конференции после матча 2-го раунда квалификации против .

Как сообщает Spor, румынский специалист сделал это из-за скандирования болельщиков турецкого клуба о президенте России Владимире Путине.

После гола Виталия Буяльского, который отпраздновал мяч перед фанатами стамбульского клуба, посетители «Шюкрю Сараджоглу» стали скандировать «Ла-ла-ла, Владимир Путин!»

Разгоняется ЛЧ: «Динамо» Киев победило под крики «Ла-ла-ла, Владимир Путин», Черчесова выручил Адама Траоре, «Буде» Хайкина выиграл 8:0