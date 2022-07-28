Луческу из-за скандирований фанатов «Фенербахче» о Путине не пришел на пресс-конференцию после игры в ЛЧ

Теги Чемпионат Украины по футболу Динамо Киев Фенербахче высшая лига Турция Лига чемпионов УЕФА Владимир Путин Мирча Луческу Футбол

Мирча Луческу из-за скандирований фанатов о Владимире Путине не пришел на пресс-конференцию.

Главный тренер киевского «Динамо» не участвовал в пресс-конференции после матча 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов против «Фенербахче».

Как сообщает Spor, румынский специалист сделал это из-за скандирования болельщиков турецкого клуба о президенте России Владимире Путине.

После гола Виталия Буяльского, который отпраздновал мяч перед фанатами стамбульского клуба, посетители «Шюкрю Сараджоглу» стали скандировать «Ла-ла-ла, Владимир Путин!»

Разгоняется ЛЧ: «Динамо» Киев победило под крики «Ла-ла-ла, Владимир Путин», Черчесова выручил Адама Траоре, «Буде» Хайкина выиграл 8:0

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