«Факты 👍». Роналду прокомментировал пост со словами Хау о том, что Криштиану много забивает

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Криштиану Роналду отреагировал на шутку главного тренера «Ньюкасла» о себе.

Эдди Хау сказал: «Надеюсь, Криштиану не останется в Премьер-лиге. Он забивает много голов, и я бы предпочел не играть против него».

«Факты 😂👍», – написал Роналду в комментариях к этой цитате в инстаграме. 

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