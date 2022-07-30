«Факты 👍». Роналду прокомментировал пост со словами Хау о том, что Криштиану много забивает

отреагировал на шутку главного тренера о себе.

сказал: «Надеюсь, Криштиану не останется в Премьер-лиге. Он забивает много голов, и я бы предпочел не играть против него».

«Факты 😂👍», – написал Роналду в комментариях к этой цитате в инстаграме.

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