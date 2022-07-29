«Король сыграет». Роналду под постом о матче «МЮ» с «Райо Вальекано»

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду премьер-лига Англия товарищеские матчи (клубы) Райо Вальекано соцсети Футбол

Криштиану Роналду назвал себя королем, комментируя пост фанатов в инстаграме.

Нападающий «Манчестер Юнайтед» пришел в комментарии записи посвященной ему фанатской страницы, где утверждалось, что португалец не сыграет в товарищеских матчах с «Атлетико» и «Райо Вальекано».

«В воскресенье король сыграет», – написал Роналду в комментариях, имея в виду матч с «Райо».

Отметим, что 37-летний футболист не включен в состав «МЮ» на матч с «Атлетико».

Криштиану не принял участия ни в одном из четырех прошедших товарищеских матчей клуба в это межсезонье.

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