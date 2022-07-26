«Спартак» стал думать и играть по-другому. Стал больше комбинировать». Тарханов о красно-белых

оценил победу над «Краснодаром» (4:1) в матче Мир РПЛ.

– Я еще до этого матча говорил о том, что «Спартак» по игрокам намного сильнее «Краснодара». Я думаю, что этот фактор во многом сыграл свою роль в этом матче. Уровень футболистов, конечно же, выше у «Спартака».

Они воодушевленно играли, если забили четыре мяча. А так, в каждой игре, конечно же, надо выходить и играть на полную мощь. Спартаковцы сейчас стали и думать по-другому, и играть по-другому. Они стали больше комбинировать.

– За что способен бороться «Спартак» в нынешнем сезоне?

– Надо посмотреть, как он проявит себя в ближайших матчах, – сказал экс-тренер клубов .