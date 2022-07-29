Нагучев о стадионе «Факела»: «Не хотел стать свидетелем трагедии. Есть вещи, которые за 2,5 месяца не исправить – можно только прикрыть»

оценил состояние стадиона «Факела» после реконструкции.

Перед стартом сезона комментатор раскритиковал стадион в Воронеже, написав следующее: «Надеюсь, это страшилище не появится в приличном обществе. До 6 июля это чудовище не превратится в принца».

«Главное изменение? Первое, что увидел – здесь все было разрушено (указывает на край поля – прим.). Был самый простой асфальт, который как будто бульдозером каждый день прогоняют. Теперь здесь что-то вроде искусственной травы. Новенькая совсем. Я знаю, что перестелили газон в штрафных площадках и поставили новые ворота.

Впечатления? Это картинка. Все, что должно быть на картинке, всегда супер. Я ведь писал не об этом, а о том, как это выглядит и насколько безопасно. Весь вопрос был, насколько безопасно смотреть футбол на трибунах.

Нельзя за два с половиной месяца перестроить стадион заново. Очевидно, что есть вещи, которые за это время не исправить – их можно только прикрыть.

Только из-за этого я все и написал. Я не хотел стать свидетелем трагедии на стадионе в прямом эфире», – сказал Нагучев.

Нагучев назначен на домашний матч «Факела» против «Динамо». Комментатор критиковал стадион в Воронеже и называл его «чудовищем»

«Любителям выкатных полей и раздвижных крыш посвящается». «Факел» показал видео о своем стадионе