«Любителям выкатных полей и раздвижных крыш посвящается». «Факел» показал видео о своем стадионе

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«Факел» показал свой стадион перед первой домашней игрой в Мир РПЛ.

Центральный стадион профсоюзов в Воронеже представлен в видео как «футбольный олдскул», на котором «пропускали Яшин и Дасаев» и где «не обещают комфорта». А сам ролик посвящен «любителям выкатных полей и раздвижных крыш».

Зато болельщикам обещают, что на стадионе «Факела» они почувствуют «страсть, гордость за родной город, нацеленность на ворота, единение, мощь трибун».

30 июля «Факел» примет московское «Динамо» в рамках 3-го тура Мир РПЛ.

«Факел» продал больше абонементов, чем все топ-клубы Москвы вместе взятые. Воронеж обожает футбол 💘

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