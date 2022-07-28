«Любителям выкатных полей и раздвижных крыш посвящается». «Факел» показал видео о своем стадионе

«Факел» показал свой стадион перед первой домашней игрой в Мир РПЛ.

в Воронеже представлен в видео как «футбольный олдскул», на котором «пропускали Яшин и Дасаев» и где «не обещают комфорта». А сам ролик посвящен «любителям выкатных полей и раздвижных крыш».

Зато болельщикам обещают, что на стадионе «Факела» они почувствуют «страсть, гордость за родной город, нацеленность на ворота, единение, мощь трибун».

30 июля «Факел» примет московское в рамках 3-го тура Мир .

«Факел» продал больше абонементов, чем все топ-клубы Москвы вместе взятые. Воронеж обожает футбол 💘