Гендиректор «Факела» о Нагучеве: «Нет желания и даже мысли обижаться. Фото были сделаны после последнего домашнего матча, сейчас все совершенно по-другому»

Генеральный директор прокомментировал слова о стадионе в Воронеже.

– На ближайший матч с «Динамо» комментатором назначили Романа Нагучева, который называл стадион «Факела» «чудовищем». Как вам такая ирония от телеканала?

– Мы ждем всех в гости. Роман приедет, надеюсь, полноценно отработает. Естественно, докопаться до всего можно, но мы не боимся – мы честны и говорим обо всем заранее.

Здесь нет самодуров, которые утверждают, что у нас новейший стадион, построенный перед чемпионатом мира, который просто пришел в такую негодность.

Нет, мы говорим, что стадион, конечно же, старенький. Это было представлено не в том свете, как есть на самом деле.

Те фотографии, которые Роману прислали, потому что его здесь не было, были сделаны после последнего домашнего матча, когда уже проводились определенные работы. Конечно, тогда стадион представлял собой не очень красивую картину.

Сейчас же все совершенно по-другому, и уровень, который реален в рамках возможности данной инфраструктуры, достаточно высокий.

Это было оценено всеми комиссиями. У меня нет никакого желания и даже мысли на кого-то за что-то обижаться, – сказал .