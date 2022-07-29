Президент «Атлетико» намекнул, что перехода Роналду не будет: «Молина – наш последний трансфер этого лета»

Президент «Атлетико» дал понять, что клуб завершил трансферную кампанию.
На презентации новичка команды Науэля Молины, приобретенного у «Удинезе», президент мадридского клуба Энрике Сересо отметил, что в составе больше не ожидается новых игроков.
«Наш спортивный менеджмент совершил последний трансфер этого лета.
Повторяю для наших друзей-журналистов: спортивный менеджмент сделал последний трансфер, который мы хотели», – заявил Сересо.
Напомним, что «Атлетико» называется в числе претендентов на приобретение нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду