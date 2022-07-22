Юрий Семин: «Футбол – спорт № 1 в России, РПЛ смотрят миллионы. В стране всегда любили игру, заполняли стадионы. Такого нет ни в одном другом виде»

считает футбол спортом номер один в России.

«Несмотря на все сложности, наш футбол не теряет своей популярности. И никогда не потеряет. В стране всегда любили эту игру, заполняли стадионы до отказа. Такого нет ни в одном другом виде спорта.

Сейчас РПЛ смотрят миллионы россиян. Футбол – вид спорта № 1 в стране, как ни крути.

Надеюсь, новый сезон порадует поклонников красивой игрой и будет держать всех в напряжении до последней минуты», – сказал бывший тренер «Локомотива» и сборной России.