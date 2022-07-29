Мо Салах: «Я выиграл почти все с «Ливерпулем», но хочу брать трофеи во второй, третий, четвертый раз. Это мой менталитет»

Вингер «Ливерпуля» высказался об игре с «Ман Сити» за .

«Я выиграл почти все трофеи с «Ливерпулем». Не замечал этого, пока Трент не подошел ко мне после финала Кубка Англии и не сказал: «Между прочим, мы довольно много выиграли здесь».

Так что думаю, что взял почти все трофеи с «Ливерпулем» – и командные, и индивидуальные. Но всегда есть возможность выиграть что-то еще. И я постоянно хочу брать трофеи во второй, третий или четвертый раз. Таков мой менталитет», – сказал Салах.

С «Ливерпулем» египтянин взял 6 трофеев, по разу выиграв чемпионат и Кубок Англии, Лигу чемпионов, Суперкубок Европы, Кубок английской лиги и клубный чемпионат мира. Суперкубок Англии Салах никогда не брал.

Суперкубок Англии «Ливерпуль» не выигрывал с 2006 года.

Матч между и состоится 30 июля, начало – в 19:00 по московскому времени.