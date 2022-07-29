Юрген Клопп: «Ман Сити» заслужил победу в АПЛ. Задача «Ливерпуля» теперь – начать гонку заново»

высказался перед игрой за между и .

Матч состоится 30 июля, начало – в 19:00 по московскому времени.

«В конце каждого сезона, особенно такого, как у «Ливерпуля», ты с нетерпением ждете следующего. Надеяться, что перерыв закончится не так быстро – естественно. Не успеешь оглянуться, и футбол возвращается, и тебе не терпится начать. Вот почему такие дни, как сегодняшний, особенны. Возможно, это только начало, но это начало, и этого достаточно для того, чтобы волноваться.

И что может быть лучше для начала сезона, чем матч «Ливерпуля» против «Манчестер Сити»? Те из нас, кому повезло участвовать в этих играх, знают, что это невероятно интенсивный матч, в котором стандарты невероятно высоки.

Три игры, которыми мы насладились в прошлом сезоне, продемострировали все, что представляет собой это соперничество. И хотя ждать, что мы выйдем на тот уровень в начале августа, было бы слишком, я не сомневаюсь, что наши талантливые игроки покажут яркую игру.

Как тренер я рад, что сыграть в матче за Суперкубок. Уверен, что так думает и Пеп.

Право сыграть в этом матче нужно заслужить, и наши команды сделали это в прошлом сезоне. Невозможно уважать «Ман Сити» сильнее, чем это делаем мы. Они чемпионы, и мы можем гордиться тем, что боролись до конца. «Ман Сити» заслужил победу в . Задача «Ливерпуля» теперь – начать гонку заново.

Но до этого момента – еще неделя. Сейчас речь о другом. Сейчас мы должны насладиться достижениями прошлого сезона и продолжить подготовку, чтобы быть на максимуме на старте сезона. Речь идет и о стремлении взять трофей, который, как я знаю, «Ливерпуль» довольно давно не брал.

Мы ничего не можем гарантировать – особенно против «Сити». Но могу пообещать, что мы очень постараемся», – написал тренер «Ливерпуля» в колонке для предматчевой программки к Суперкубку Англии.