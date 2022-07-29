Ещенко перешел в ногинское «Знамя»: «Может, так сыграю, что в Премьер-лигу еще позовут!»

Теги Спартак Ренат Янбаев Андрей Ещенко премьер-лига Россия трансферы Вторая лига Знамя Ногинск Футбол

Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко нашел новый клуб.

38-летний футболист присоединился к ногинскому «Знамени», выступающему во Второй лиге.

«Нужно же поддерживать форму! Вопрос финансов – не главное. Тем более в этой команде играет мой друг – Ренат Янбаев. Он меня и пригласил. Срок контракта – секретная информация. На один сезон? Посмотрим! Может, так сыграю, что в Премьер-лигу еще позовут!» – сказал Ещенко.

Фото: vk.com/fc_znamya

Напомним, в начале июля Ещенко стал заместителем технического директора в академии «Спартака».

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