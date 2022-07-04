Ещенко стал заместителем технического директора в академии «Спартака»

стал заместителем технического директора в академии .

Футболист, выступавший в составе красно-белых с 2016 по 2021 год, будет работать со старшими возрастными группами в академии «Спартака». В первую очередь, он займется командами, выступающими в ЮФЛ.

Напомним, Ещенко входил в тренерский штаб Паоло Ваноли, который покинул «Спартак» в начале июня. После ухода Ваноли спортивный директор клуба Лука Каттани сообщил, что Ещенко покинет «Спартак», так как он отказался от работы в академии.