Ещенко стал заместителем технического директора в академии «Спартака»

Теги Спартак Андрей Ещенко премьер-лига Россия Спартак мол Академия Спартак по футболу им.Ф.Ф.Черенкова Футбол

Андрей Ещенко стал заместителем технического директора в академии «Спартака».

Футболист, выступавший в составе красно-белых с 2016 по 2021 год, будет работать со старшими возрастными группами в академии «Спартака». В первую очередь, он займется командами, выступающими в ЮФЛ.

Напомним, Ещенко входил в тренерский штаб Паоло Ваноли, который покинул «Спартак» в начале июня. После ухода Ваноли спортивный директор клуба Лука Каттани сообщил, что Ещенко покинет «Спартак», так как он отказался от работы в академии.

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