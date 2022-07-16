Агент Левандовского получит по 5 млн евро за каждый год игрока в «Барсе». Контракт – по схеме «3+1»

Теги Бавария бундеслига Германия Барселона Ла Лига Пини Захави Роберт Левандовски деньги Футбол

Стало известно, какие комиссионные будут выплачены агенту Роберта Левандовского.

Нападающий переходит из «Баварии» в «Барселону» и, как сообщалось, заключит с клубом Ла Лиги контракт на 3 сезона с опцией продления еще на один.

По сведениям ведущего радиостанции Onda Cero Альфредо Мартинеса, Пини Захави, представитель поляка, требовал, чтобы в результате трансфера ему заплатили по 5 млн евро за каждый год действия договора, итого – 20 млн евро.

Ради «Барсы» Левандовски снижает зарплату. Контракт могут разорвать после второго сезона

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