Агент Левандовского получит по 5 млн евро за каждый год игрока в «Барсе». Контракт – по схеме «3+1»

Стало известно, какие комиссионные будут выплачены агенту Роберта Левандовского.

Нападающий переходит из «Баварии» в «Барселону» и, как сообщалось, заключит с клубом контракт на 3 сезона с опцией продления еще на один.

По сведениям ведущего радиостанции Onda Cero Альфредо Мартинеса, , представитель поляка, требовал, чтобы в результате трансфера ему заплатили по 5 млн евро за каждый год действия договора, итого – 20 млн евро.

Ради «Барсы» Левандовски снижает зарплату. Контракт могут разорвать после второго сезона