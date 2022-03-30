Генпродюсер «Матч ТВ» о словах ведущего про поляков: «Анисимов не побоялся сказать то, что у многих на сердце. Но форма может и должна быть изящнее»

Генпродюсер «Матч ТВ» прокомментировал инцидент на программе «Есть тема».

Ведущий канала Антон Анисимов пожелал сборной провала на , назвав команду «мерзкими тварями».

«Безусловно, случай на «Есть тема» вышел резонансным. И в любой другой ситуации я был бы доволен цитируемостью и охватами программы. Но иногда мысль, несущая по сути верный посыл, выражается для федерального эфира чрезмерно эмоционально.

Эмоции Антона объяснимы и понятны. В конце концов, видео с польских трибун накануне мы все видели. И потому реакция и неоднозначна на всех ресурсах – Антон не побоялся сказать то, что было у многих на сердце. Посмотрите комментарии – сколько среди них поддержки!

Но форма может и должна быть изящнее, и это мы с ним обязательно обсудим», – отметил Тащин.

Почему я осуждаю слова ведущего «Матч ТВ» про поляков