Генпродюсер «Матч ТВ» о словах ведущего про поляков: «Анисимов не побоялся сказать то, что у многих на сердце. Но форма может и должна быть изящнее»

Генпродюсер «Матч ТВ» Александр Тащин прокомментировал инцидент на программе «Есть тема».
Ведущий канала Антон Анисимов пожелал сборной Польши провала на ЧМ-2022, назвав команду «мерзкими тварями».
«Безусловно, случай на «Есть тема» вышел резонансным. И в любой другой ситуации я был бы доволен цитируемостью и охватами программы. Но иногда мысль, несущая по сути верный посыл, выражается для федерального эфира чрезмерно эмоционально.
Эмоции Антона объяснимы и понятны. В конце концов, видео с польских трибун накануне мы все видели. И потому реакция и неоднозначна на всех ресурсах – Антон не побоялся сказать то, что было у многих на сердце. Посмотрите комментарии – сколько среди них поддержки!
Но форма может и должна быть изящнее, и это мы с ним обязательно обсудим», – отметил Тащин.