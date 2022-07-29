Лапорта о Месси: «Хотим, чтобы он закончил карьеру в «Барсе». Я стремлюсь к этому. Мы в моральном долгу перед ним»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта вновь заявил, что хочет вернуть в клуб.

«Время Месси завершилось не так, как мы все хотели. Это произошло из-за экономических условий, в которых мы оказались. Мы в моральном долгу перед ним.

Мы бы хотели, чтобы он закончил карьеру в футболке «Барселоны», чтобы его овациями встречали на всех стадионах. Я стремлюсь к этому. Я причастен к тому, как все закончилось, и я хотел бы, чтобы его возвращение состоялось.

Я считаю случившееся расставание временным. Думаю, мы сможем реализовать это. По крайней мере, таково наше намерение», – сказал Лапорта о нападающем .

Жоан Лапорта: «Глава Месси в «Барсе» еще не завершена, надеюсь. Он был для клуба всем»

Лапорта о Месси: «Я в долгу перед ним лично. Как президент «Барсы» я поступил так, как должен был»