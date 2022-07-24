Жоан Лапорта: «Глава Месси в «Барсе» еще не завершена, надеюсь. Он был для клуба всем»

Президент «Барселоны» высказался о .

«Месси был всем для «Барсы». Возможно, это лучший, самый эффективный игрок в истории клуба. По масштабу в истории «Барсы» его можно сравнить лишь с .

Но это [его уход] должно было однажды случиться. Пришлось принять такое решение из-за наследства, которое нам досталось. Клуб выше игроков и тренеров, но я надеюсь, что глава Месси в «Барсе» еще не завершена. На нас лежит ответственность за то, чтобы эта история продолжалась. Она еще не закрыта. Нужно дождаться момента, когда все можно будет сделать так, как это должно было пройти.

Конец у этой истории должен был быть более пышным», – сказал Лапорта о нападающем .