Директор «Матч ТВ» о показе АПЛ: «Вопрос заморожен. Официальной информации о конечной приостановке трансляции нет»

Окончательного решения о показе матчей в России еще нет.

Об этом рассказал директор по цифровому развитию Александр Фролов. Ранее сообщалось, что лига приостановит контракт с телеканалом.

«Должна летом стартовать Английская премьер-лига – ключевое футбольное событие, самое любимое нашими зрителями. На сегодняшний день они приостановили свою дистрибуцию в Россию, пока трансляция лиги под вопросом. Никакой официальной информации о конечной приостановке нет, вопрос заморожен.

Если у нас будут права, то мы обязательно будем показывать все. Например, предстоящий чемпионат мира по футболу, который пройдет в Катаре, мы планируем показывать. Пока запретов не было», – сказал Фролов.