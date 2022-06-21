Директор «Матч ТВ» о показе АПЛ: «Вопрос заморожен. Официальной информации о конечной приостановке трансляции нет»

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Окончательного решения о показе матчей АПЛ в России еще нет. 

Об этом рассказал директор по цифровому развитию «Матч ТВ» Александр Фролов. Ранее сообщалось, что лига приостановит контракт с телеканалом. 

«Должна летом стартовать Английская премьер-лига – ключевое футбольное событие, самое любимое нашими зрителями. На сегодняшний день они приостановили свою дистрибуцию в Россию, пока трансляция лиги под вопросом. Никакой официальной информации о конечной приостановке нет, вопрос заморожен.

Если у нас будут права, то мы обязательно будем показывать все. Например, предстоящий чемпионат мира по футболу, который пройдет в Катаре, мы планируем показывать. Пока запретов не было», – сказал Фролов. 

 

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